Faszinierende Organismen, Roboterkrabben und Pflanzen in einer Wasserwelt: Die Ausstellung The End Is Where We Start From von Anne Duk Hee Jordan ist ein sinnliches und humorvolles Plädoyer, die menschliche Spezies als Teil eines Ökosystems zu verstehen. Die immersive Schau wurde eigens für das KunstHausWien entwickelt - multimediale Installationen, Skulpturen, Textilarbeiten und Sound verwandeln die Ausstellungsräume in ein geheimnisvolles Universum.

Die Ausstellung präsentiert zwei Welten auf zwei Ebenen: Ausgehend von der Erdurzeit, in dem erstes Leben dank einer sauerstoffreichen Atmosphäre entstand, verwandelt sich die nächste Etage in eine magisch fluoreszierende Unterwasserwelt. Die Besucher:innen tauchen regelrecht in die Tiefen eines von fantastischen Kreaturen besiedelten Ozeans ein - wie der Wasserschnecke Jeremiah, Roboterkrabben oder mikroskopisch kleinem Phytoplankton.

Anne Duk Hee Jordan verbindet bewusst wissenschaftliche Erkenntnisse mit poetischer Imagination, verknüpft organische Natur mit romantischer Technologie und verschmilzt Menschliches mit Nichtmenschlichem. So wird ein künstlerisches Universum geschaffen, das eine tiefgreifende Sensibilität für ökologische und soziale Fragestellungen offenbart. In multimedialen Werken, angesiedelt unter und über Wasser, wird Natur nie als bloße „Wohlfühllandschaft“ dargestellt, sondern als ein dynamisches Ökosystem, das von Vergänglichkeit, Verwertung und Erneuerung geprägt ist.

The End Is Where We Start From ist als Ausstellung eine Meditation über die zyklische Natur des Lebens und verdeutlicht, dass jedes Ende auch einen neuen Anfang in sich trägt.

Weitere Informationen zur Ausstellung sowie zu den Programmpunkten und Führungen finden Sie unter www.kunsthauswien.com