Mit der Performance „Macbeth“ startete das ImPulsTanz-Festival

Genf, 11. Oktober 1987: Der in diverse Skandale verstrickte deutsche Politiker Uwe Barschel wird tot in seinem Zimmer des Nobelhotels Beau-Rivage aufgefunden. Bekleidet liegt Barschel in der Badewanne; ein Reporter lichtet ihn ab. Das Bild geht um die Welt.

Für den österreichischen Choreografen und Theatermacher Johann Kresnik war die „Affäre Barschel“ die Initialzündung für seine Interpretation des „Macbeth“-Stoffes. 1988 kam Kresniks bildgewaltige, verstörende, apokalyptische Mord- und Blutorgie in Heidelberg heraus – damals selbstverständlich ein Skandal.

Davon dass dieser „Macbeth“ nichts an Dramatik, Drastik und Dringlichkeit verloren hat, konnte man sich beim KURIER-Gespräch zur Eröffungsperformance Macbeth am 11. Juli in der Roten Bar im Volkstheater überzeugen.