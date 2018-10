Mit dem KURIER am 11. November günstiger zur BUCH WIEN 2018

BUCH WIEN 2018. Spannende Begegnungen mit Literaten aus Österreich und aller Welt

Bereits zum elften Mal präsentiert die BUCH WIEN, Österreichs größtes und bekanntestes Bücherfestival, alles zum Thema Lesen und Literatur für alle Altersklassen.

Vom 7. bis 11. November wird das Buch in all seinen Facetten auf acht Messebühnen (Messe Wien, Halle D) und an zahlreichen Locations in der ganzen Stadt gefeiert.

Die BesucherInnen können sich auf die Begegnung mit einer starken Phalanx von Literaturstars aus Österreich und aller Welt freuen. Mit Publikumslieblingen Aug’ in Aug’ Österreichische AutorInnen wie Bernhard Aichner, Arik Brauer, Thomas Brezina, Manuela Macedonia, Michael Niavarani, Rainer Nikowitz, Erika Pluhar, Gerda Rogers, Ursula Strauss, Claudia Stöckl und viele andere, werden im Dialog mit den ModeratorInnen ihre aktuellen Neuerscheinungen diskutieren.

Lesen, Vorlesen, Geschichten, Workshops, Rätseltour: Das Kinder-, Jugend- und SchulklassenprogrammbietetabwechslungsreicheVeranstaltungenfürkleineundgrößereLeserInnen. Die interaktiveAusstellung„Hokuspokus

am Zeichentisch“widmet sich dem Schaffen des preisgekrönten österreichischen Illustratoren Winfried Opgenoorth. Im Rahmen des umfangreichen Workshop-Programms haben Kinder die Möglichkeit, selbst Hörbucher zu erstellen, Comic-Strips zu zeichnen, mit Sprache zu experimentieren, die Redaktionssitzung einer Zeitung zu erleben und vieles mehr.

Den Auftakt bildet am 7.11. die „Lange Nacht der Bücher “mit einemabwechslungsreichen Programm.

Weitere Informationen rund um die BUCH WIEN 2018 finden Sie hier: www.buchwien.at

Öffnungszeiten Messe Wien, Halle D