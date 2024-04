„Laufen gegen Krebs“: Charity-Run bricht Rekorde

Rekordsumme

Von 18. bis 21. April liefen oder walkten rund 35.000 Läuferinnen und Läufer beim virtuellen Charity-Run „Laufen gegen Krebs“ – damit hat die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Rekordhoch erreicht. Das hatte eine höchst positive Auswirkung auf die gesammelte Spendensumme: Insgesamt haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stolze 141.129,44,- Euro erlaufen!

Die Gruppe der Läuferinnen und Läufer setzte sich zudem aus allen Altersgruppen zusammen, was den breiten, gesellschaftlichen Zuspruch des Events weiter unterstreicht. Zwei Läuferinnen sind hierbei aber ganz besonders hervorzuheben: und zwar die jüngste Teilnehmerin, die erst 2021 geborene Julia Hannemann, sowie die älteste Teilnehmerin, Walpurga Stadler, geboren im Jahr 1929.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf

Auf dem sensationellen Erfolg will sich das Veranstalterteam aber natürlich nicht ausruhen, hier freut man sich schon auf den NÖ Frauenlauf, der am 1. September 2024 in St. Pölten über die Bühne gehen wird. Dabei werden wieder Spendengelder für die Aktion „Laufen gegen Krebs“ gesammelt.

Weitere Infos sowie die Ergebnisse des Laufes vom 18. bis zum 21. April finden Sie auf laufengegenkrebs.at