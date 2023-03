KURIER-Aktion zur Picasso-Ausstellung in der ALBERTINA

Inspiriert

Picassos Schaffen spiegelt zudem die gewaltigen politischen Umwälzungen seiner Zeit wider: turbulente Kriegsjahre, das Ausstellungsverbot unter deutscher Besatzung oder den Spanischen Bürgerkrieg. Aber auch seine Faszination für den Stierkampf, seine Beziehungen zu Frauen und sein Verlangen nach dem Bacchanal und der Erotik fesselten ihn ein Leben lang. So kann man in der Ausstellung etwa Picassos Klage über die Niederlage des republikanischen Spaniens gegen die faschistische Übermacht der Franko-Diktatur aus dem Stillleben mit zerbrochenem Spiegel lesen, und in anderen Werken seine Verarbeitung der Trennungen von den Frauen, die seine Kunst und sein Leben mitbestimmt haben.