KURIER SPEAK OUT - Festival für Nachhaltigkeit und Innovation

Das KURIER SPEAK OUT Festival präsentiert von futurezone – Festival für Nachhaltigkeit & Innovation – findet am 13. Juni 2023 erstmals im Wiener MQ statt. Das neue Eventformat steht ganz im Zeichen der zukunftsorientierten Wirtschaft. Von 12:00-18:30 Uhr geht es dabei um Themen wie Future Mobility, nachhaltiges Investment & Crowdfunding, Female Entrepreneurship, Sustainable Behavior, Kreislaufwirtschaft und Green Entertainment.

Vorgestellt werden inspirierende Personen, innovative Start-Ups und Unternehmen, die Ideenanstöße für nachhaltiges Leben und Handeln bieten. ExpertInnen, WissenschafterInnen und AktivistInnen gestalten interaktive Masterclasses und machen so Zukunftsthemen für die TeilnehmerInnen erlebbar.



Besonderes Highlight ist der Programmpunkt "ESG FOR YOU AND ME: Wie junge ExpertInnen von Raiffeisen NÖ-Wien die Zukunft weiterdenken ", das von 14:55 bis 15:25 Uhr in der Arena 21 stattfindet.

Das Panel aus Bianca Turan, Matthias Spitzer und Peter Stellnberger der Raiffeisen NÖ-Wien widmet sich hier dem Green Investment-Thema ESG und somit den betrieblichen Standards Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.