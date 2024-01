KURIER präsentiert: The Smile & Support James Holden

Die Vorfreude in der Musikszene steigt, denn am 22. August 2024 wird die britische Supergroup The Smile, bestehend aus Thom Yorke und Jonny Greenwood von Radiohead sowie Tom Skinner von Sons Of Kemet, die Bühne der Open Air Arena in Wien erobern. Begleitet werden sie von James Holden als Support-Act. Der KURIER freut sich als stolzer Presenting-Partner Sie bei einem der Konzert-Highlights des Sommers begrüßen zu dürfen.

Sommer-Tournee

The Smile, die mit ihrer neuen Single "Friend Of A Friend" bereits für Furore sorgten, kündigen nicht nur globale Screening-Events im Januar 2024 an, sondern auch eine Europatournee im Juli/August desselben Jahres. Die Open Air Arena in Wien wird zu einem der auserwählten Austragungsorte gehören, und Fans dürfen sich auf ein unvergessliches musikalisches Erlebnis freuen.

Die kommende LP "Wall Of Eyes" verspricht eine Fortsetzung des Erfolgs des hochgelobten Debütalbums "A Light For Attracting Attention", das 2022 veröffentlicht wurde. Aufgenommen zwischen Oxford und den Abbey Road Studios, produziert und gemischt von Sam Petts-Davies, beinhaltet das Album Arrangements des London Contemporary Orchestra. Die Studioversion der Single "Friend Of A Friend" wird während der Tournee live präsentiert und enthält Streichelemente des London Contemporary Orchestra sowie Saxophon-Parts von Robert Stillman.

Screening-Events

Die Fans können sich aber nicht nur auf das Konzert zu freuen, sondern auch auf die globalen Screening-Events im Januar 2024. Hierbei wird das Video von "Friend Of A Friend" von Filmregisseur Paul Thomas Anderson zwischen dem 18. und 25. Januar in unabhängigen Kinos weltweit uraufgeführt. Das Surround-Sound-Album "Wall Of Eyes" begleitet diese einzigartigen Vorstellungen.

The Times („Hugely exciting... this event was life affirming”) und der Evening Standard („This stunning preview gave a tantalising glimpse of what could become one of the most exciting musical spin-offs in years“) sind sich seitdem jedenfalls sicher: Dieses Projekt zählt zum spannendsten, was die Musikwelt in den letzten Jahren zu bieten hatte. In Wien überzeugen Sie sich am 22.08.2024 im stimmungsvollen Ambiente der Open Air Arena am besten selbst davon, wenn The Smile und Support-Act James Holden die Open Air Arena in Wien mit ihren Klängen füllen!