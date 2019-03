KURIER mit Schlag | Montag, 1. April 2019

Dem ersten 1. April sagt man nach, dass er ganz grundsätzlich ein lustiger Tag sei. Heuer trifft das abseits aller Aprilscherze definitiv zu, denn an diesem 1. April findet eine besondere KURIER Veranstaltung statt:

Ein Satire-Abend mit Birgit Braunrath, Dieter Chmelar, Michael Pammesberger und Guido Tartarotti.

Gemeinsam werden die vier ein launiges Abendprogramm bestreiten.

Unter anderem wird es ein sehr spezielles Gesundheitsgespräch geben, wenn Birgit Braunrath und Guido Tartarotti in einer Doppelconference das Thema "Ist Humor heilbar?" behandeln.

Von Michael Pammesberger kann das Publikum an diesem Abend wirklich etwas lernen. In einem Crashkurs zeigt der Karikaturist, wie man hohe Würdenträger - den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler nämlich - am besten zeichnet.

Außerdem stehen mehrere Lesungen auf dem Programm. Zum Beispiel ein Protokoll des diesjährigen Villacher Fasching oder ein sehr heutiger Text über 100 Jahre Popeye.

Das Motto des Abends heißt gleich wie das neue Satire-Portal, das der KURIER, ebenfalls am 1. April, startet: "KURIER mit Schlag"