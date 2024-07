Am 06. Juli war es wieder so weit und das insgesamt dritte KURIER Public-Viewing zur EM 2024 fand diesmal zum ersten Mal ab 18:00 auf der summerstage in Wien statt. Bei herrlichem Sommer-Wetter kamen viele um beide Viertelfinale vor Ort gemeinsam live zu verfolgen.

Der KURIER war hier vor Ort und hat neben einem Abo-Gewinnspiel-Kärtchen, KURIER Fächer und kleine Säckchen Sportgummis an die ZuseherInnen verteilt.

Marc Janko war als VIP Stargast vor Ort und hat bei vor beiden Spielen alle freundlich begrüßt und mit unserem Sport-Ressort Chef das Spiel kurz zur Pause analysiert.

Auch Betty Applepie war wieder mit Mitarbeiterinnen vor Ort um das perfeke FAN-MakeUp azubieten.

Am Mittwoch den 10. Juli findet das nächste und letzte KURIER EM-Public Viewing, diesmal mit Stargast Nadine Prohaska, ab 21:00 Uhr auf der summerstage statt.

Mehr Infos und Reservierungen unter: www.summerstage.at