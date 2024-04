Kultur und Genuss: Die Wiener summerstage 2024

Konzerte: Vielfalt an musikalischen Genres

Von mitreißenden Konzerten bis hin zu inspirierenden Lesungen und faszinierender Open-Air-Kunst – hier kann jede und jeder unvergessliche Momente am Ufer des Donaukanals verbringen.

2. Mai: Big John & The Vienna Soul Society Die Saison beginnt mit einem Soul-Feuerwerk, präsentiert von Big John Whitfield und seiner Band. Die unverwechselbare Stimme des Schwergewichts der österreichischen Musikszene wird die Klassiker von Barry White, The Temptations und anderen Soul-Legenden zum Leben erwecken. Eine Party, die man nicht verpassen sollte!

Big John Whitfield und seine Band treten am 2. Mai auf

13. Juli: Neiyla Die junge und talentierte Neiyla präsentiert ihre energiegeladenen Pop- und RnB-Songs und sorgt für frischen Wind am österreichischen Musikhimmel. Authentisch, frech und gefühlvoll - ein Konzert, das die Herzen höher schlagen lässt.

Die Eröffnung des Skulpturengartens bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Werke des serbischen Künstlers Nikola Milojcevic und seine Schau „summerrage“ zu entdecken. Milojcevics Skulpturen, die aus recycelten Materialien entstehen, zeigen den Kontrast zwischen Industrie und Natur und passen sich organisch in die Umgebung am Donaukanal ein.

Sportbegeisterte können sich an der Trampolinanlage austoben, Petanque spielen oder auf dem Beach-Volleyball-Court unter Flutlicht ein spannendes Match erleben.

Fußballfans können während der EM-Spiele das EM Public Viewing auf 20 Großbildschirmen in entspannter Open-Air-Atmosphäre genießen.

Zusätzlich zu den kulturellen Veranstaltungen bietet die summerstage heuer wieder eine Vielzahl weiterer Angebote, um die Zeit am Donaukanal noch angenehmer zu verbringen.

EInen Happen essen, gute Cocktails trinken und dazu musikalische Begleitung genießen - was kann es schöneres geben?

Die neuen Angebote wie Gratzls Fusionküche und die Summerstage Weinbar versprechen ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse. Genießen Sie Speisen und Getränke in der entspannten Atmosphäre der Summerstage Terrasse und des Pavillons direkt am Donaukanal. Der Glaspavillon bietet auch bei Sommerregen und frischen Temperaturen freie Sicht auf das Wasser und schafft das typische Open-Air-Feeling der Summerstage. Probieren Sie internationales Streetfood und saisonale österreichische Gerichte aus vorwiegend nationalen und regionalen Produkten. Die Auswahl an Getränken reicht von österreichischen Spitzenweinen über klassische Cocktails bis hin zu einem erfrischenden Ottakringer Bier.

Neu in diesem Jahr sind Gratzls Fusionküche mit leichten, vielfältigen Gerichten mit einem Hauch von asiatischem Aroma und die Summerstage Weinbar, die eine exquisite kulinarische Reise mit exzellenten Weinen aus Österreich, Italien und Bordeaux bietet. Besuchen Sie auch The Long Hall @ Summerstage, wo hochwertige irische und österreichische Zutaten zu herzhaften Speisen und einer Auswahl an Gourmet-Burgern, Rippchen und Kabeljau-Gerichten verarbeitet werden. Die Long Hall @ Summerstage ist inspiriert von der Gastfreundschaft unserer irischen Heimat und bietet eine gemütliche Atmosphäre.