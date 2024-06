Klangvolle Nächte: 30 Jahre operklosterneuburg

„Schöner als Träume“

Die Opernsaison 2024 eröffnet mit der Premiere von Vincenzo Bellinis berühmter Oper „Norma“. Dieses Werk gilt als Inbegriff des Belcanto und bietet musikalischen Hochgenuss mit der Arie „Casta Diva“ sowie beeindruckenden Duetten. Richard Wagner beschrieb die Melodien als „schöner als Träume“. Die Produktion wartet zudem mit einer hochkarätigen Besetzung auf: Karina Flores verkörpert die Titelrolle, Margarita Gritskova ist als Adalgisa zu erleben, und Arthur Espiritu gibt den Pollione. Der junge Bass Benjamin Pop, der als Sängerentdeckung des Jahres 2023 gefeiert wurde, debütiert als Oroveso und übernimmt zudem die Rolle des Carlo V in „Don Carlo“. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Christoph Campestrini, der auch die speziellen Fassungen der Opern für Klosterneuburg erstellt hat. Die Premiere findet am 6. Juli statt, weitere Vorstellungen sind für den 9., 12., 20. und 25. Juli sowie den 4. August angesetzt. Beginn ist jeweils um 20:30 Uhr.