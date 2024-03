JUNGLE (UK) Live in Wien: Eine Nacht voller Disco-Soul-Magie

JUNGLE ist bekannt für ihre fabelhafte Live-Band und ihre aufwendig choreografierten Musikvideos. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum aus dem Jahr 2014 wurde sofort zum Hit und brachte der Band eine Nominierung für den Mercury Prize ein. Seitdem haben sie mit Alben wie "For Ever" (2018) und "Loving In Stereo" (2021) ihren Erfolg weiter ausgebaut und insgesamt über eine Milliarde Streams erreicht.

Das britische Duo JUNGLE, bestehend aus den langjährigen Freunden Tom McFarland und Josh Lloyd-Watson, wird am 16. Juli 2024 in der METAStadt Wien auftreten. Präsentiert von KURIER und radio FM4, verspricht das Konzert eine Nacht voller Disco-Soul-Magie.

JUNGLE spielen am 16.7.2024 in der METAStadt Wien.

Ihr neuestes Album "Volcano" (2023) wurde größtenteils auf Tour geschrieben und in einem Airbnb in Los Angeles aufgenommen. Es ist das Ergebnis eines vollkommen organischen Entstehungsprozesses und zeigt eine größere Vielfalt an Stimmen, darunter Erick The Architect, Bas und Talente wie Roots Manuva, Channel Tres und JNR Williams.

Mit funkigen Retro-Grooves und ihrer einzigartigen Live-Performance haben es JUNGLE zu den größten Festivalbühnen der Welt geschafft. Der KURIER freut sich, dass sie ihre Magie auch in der METAStadt in Wien entfesseln werden.

Tickets gibt es ab € 49,90 – sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und erleben Sie eine unvergessliche Nacht voller Disco-Soul-Magie!

Hier geht es zum Ticketverkauf!