Holiday on Ice SUPERNOVA ist eine wahre Hymne an das Leben

Der Countdown läuft! Nur noch 86 Tage bis die weltbesten SkaterInnen in der Wiener Stadthalle erstklassiges Live-Entertainment auf dem Eis zeigen: Holiday on Ice feiert mit der neuen Show SUPERNOVA die einzigartige und geheimnisvolle Schönheit des Universums und des Lebens. Die Show führt das Publikum auf eine rasante Reise vom makellosen Weiß der Arktis in die unvorstellbare Weite der Galaxie zu einer beeindruckenden Supernova und einem Finale in den schillernden Farben der Nordlichter.

„Seit mehr als 60 Jahren ist die Wiener Stadthalle ein Ort, an dem Träume wahr werden und das Publikum Weltstars hautnah erlebt. Ein jährlicher Höhepunkt im Programm ist die beliebteste und erfolgreichste Eisshow der Welt. Holiday on Ice ist Eis-Entertainment der Spitzenklasse und es ist uns eine besondere Ehre, die weltbesten EiskunstläuferInnen von 18.01. bis 29.01.2023 bei uns in der großen Halle D begrüßen zu dürfen“, sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.