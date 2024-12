Heidi Horten Collection | am 18. Jänner mit KURIER gratis Eintritt

Sehen Sie am KURIER-Tag die Ausstellungen Klimt ⇄ Warhol, Light Sound Senses und Focus Franz West.

Die Auswahl der Werke für die neue Dauerausstellung Klimt ⮂ Warhol wurde im Rahmen des innovativen, partizipativen Projekts #ARTfluence von den Besucher*innen der Heidi Horten Collection geprägt. Im Sinne einer aktiven Teilhabe hatten sie rund neun Monate Zeit, für ihre Lieblingswerke der Sammlung abzustimmen und so direkten Einfluss auf die neue Dauerausstellung zu nehmen. Es sind Höhepunkte der Kunstgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, die sich unter dem Titel Klimt ⮂ Warhol zu einer Ausstellung formieren. So verbinden sich unterschiedliche künstlerische Richtungen und Bewegungen wie Wien um 1900, der deutsche Expressionismus, der Surrealismus eines René Magritte, die europäische und US-amerikanische Abstraktion der Nachkriegszeit, die Figuration eines Francis Bacon, Pop-Art, Werke der Künstlergruppe ZERO sowie zeitgenössische Positionen zu einer Präsentation, die die Vielseitigkeit der Heidi Horten Collection offenbart.

Als Kunst-Erlebnis für alle Sinne, als multisensorische Entdeckungsreise zum Sehen, Riechen, Hören und Fühlen konzipiert ist Light Sound Senses, die erste Schwerpunkt-Sonderschau in der Heidi Horten Collection. Sie soll unsere vielfältigen Sinneswahrnehmungen anregen und unser Bewusstsein für Raum, Zeit, Licht und Klang schärfen. Vor allem Licht wird als Indikator für die technologische Entwicklung und als kulturelles Konstrukt mit symbolischer Bedeutung erkundet. Durch Werke aus dem Sammlungsbestand der Heidi Horten Collection sowie durch Leihgaben der TBA21 und ortsspezifische und immersive Installationen – die von eingeladenen Künstler*innen exklusiv für die Ausstellung realisiert werden – vermittelt Light Sound Senses ein tieferes Verständnis für das Wesen von Licht, Klang und unseren fünf Sinnen. In der Ausstellung, die sich über zwei Stockwerke erstreckt, werden Besucher*innen einen Pionier der Lichtkunst, László Moholy-Nagy, kennenlernen oder immersiven Lichtinstallationen von Olafur Eliasson, Brigitte Kowanz und Siegrun Appelt begegnen. Letztere setzt sich unter anderem mit Lichtverschmutzung und den wissenschaftlichen Hintergründen der Tageslichtforschung auseinander.

Die Ausstellung Focus Franz West widmet sich dem facettenreichen Werk des österreichischen Künstlers Franz West, der traditionelle Gattungsbegriffe hinterfragt und auf humorvolle Weise neu verhandelt. Das West’sche Universum ist umfassend: Neben Zeichnungen, Collagen, Plakaten und Videos sind vor allem Arbeiten, die sich dem Prinzip der Partizipation sowie einem erweiterten Skulpturenbegriff verschreiben, charakteristisch für sein Werk. Zentrales Element der Ausstellung ist ein Neuankauf der Sammlung: Franz Wests 9-teiliger Biennale-Zyklus aus dem Jahr 1990, der einen ironischen Blick auf den Dialog zwischen Kunstwerk und Betrachter:in wirft. Der Zyklus entsteht als Konsequenz der zuvor gefertigten "Passstücke", tragbare Skulpturen, die den Menschen zum integralen Bestandteil des Kunstwerks macht und als temporäre Erweiterung des Körpers gedacht sind.