gratis Eintritt mit KURIER in das Untere Belvedere | 2. März 2025

Nehmen Sie eine Ausgabe des KURIER mit* und besuchen Sie am KURIER-Tag kostenlos die Ausstellungen „Die Welt in Farben. Slowenische Malerei 1848−1918“ und „Gustav Klimt - Pigment & Pixel. Mit Technologie Kunst neu entdecken“.

In Kooperation mit der Nationalgalerie Sloweniens zeigt das Belvedere in „Die Welt in Farben. Slowenische Malerei 1848−1918“ die Höhepunkte slowenischer Malerei aus der Epoche der nationalen Emanzipation vom Revolutionsjahr 1848 bis zum Zerfall der Donaumonarchie 1918.

Im Zentrum der Ausstellung steht das zentrale Charakteristikum der lokalen malerischen Ansätze dieser Zeit: die intensive Beschäftigung mit der Farbe. Das Studium ihrer dekorativen Wirkung, Symbolik, Ausdruckskraft und technischen Anwendung stand selten so sehr im Mittelpunkt künstlerischer Strömungen wie in der slowenischen Malerei um 1900.

Nach dem herausragenden Maler der Vormärzzeit Jožef Tominc brachte die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts faszinierende Persönlichkeiten wie Jožef Petkovšek oder Ivana Kobilca hervor. Um die Jahrhundertwende etablierte sich die Gruppe der sogenannten Slowenischen Impressionisten um Rihard Jakopič, Ivan Grohar, Matija Jama und Matej Sternen. Ihr Stil wurde bis 1918 und darüber hinaus prägend für die slowenische Kunst.

Besonders thematisiert wird das ambivalente Verhältnis slowenischer Künstler*innen zu Österreich und zur Hauptstadt Wien.