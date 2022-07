FUTURE TALK: CLIMATE X CHANGE Windkraft & Energiewende

Windenergie ist eine der saubersten und umweltfreundlichsten Stromerzeugungstechnologien und stellt damit einen wichtigen Beitrag zur L√∂sung der Klima- und Energiekrise dar. √Ėsterreich will bis 2030 Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien generieren, bis 2040 treibhausgasneutral sein. Daf√ľr ist ein umfassender Ausbau der Windkraft notwendig, doch der Ausbau hinkt dem Ziel hinterher. Was ist n√∂tig, um den Ausbau von Windkraft schneller voranzubringen? Wie sieht es mit der sozialen Akzeptanz in der Gesellschaft von Windkraftanlagen aus? Und wie gelingt der Spagat zwischen radikalem Fortschritt in der Energiewende und Naturschutz sowie F√∂rderung der Biodiversit√§t?

Im Rahmen der Ausstellung "Wenn der Wind weht" tauschen sich Expertinnen und Experten aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Aktivismus zu dem Thema aus und berichten von ihren Zugängen und Visionen.

Podiumsteilnehmer:innen

Martin Jaksch-Fliegenschnee, Pressesprecher IG Windkraft

Ulrike K√∂nigshofer, K√ľnstlerin

Sebastian Wehrle, Institut f√ľr Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, BOKU

Klara König, Fridays for Future Aktivistin

Moderation: Michael Huber, KURIER