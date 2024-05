Fünf Jahre Landesgalerie Niederösterreich

Die Landesgalerie Niederösterreich in Krems ist die erste Adresse für österreichische Kunst in Niederösterreich. Mitihrer einzigartigen Architektur steht sie für Innovation und Neues und die einladende Atmosphäre macht sie zu einem einzigartigen Treffpunkt am Tor zur Wachau – und das mittlerweile seit fünf Jahren. Geburtstagsfest Die Landesgalerie Niederösterreich wurde vor fünf Jahren im Mai 2019 als neues Museum eröffnet. Und da Geburtstage gebührend gefeiert werden sollen, lädt die Landesgalerie Niederösterreich alle Besucherinnen und Besucher am 25. Mai 2024 zum Geburtstagsfest ein, der Eintritt ist frei. Für beste Unterhaltung ist gesorgt: Das vielfältige Programm reicht von Führungen, einem Landesgalerie-Quiz, Mitmach-Aktionen und vielem mehr.

© Wolfgang Simlinger Am 25. Mai ist Feierstimmung in der Landesgalerie NÖ

Showact Spektakulär wird der Showact des Ensembles Cataracts und SILK Fluegge an der Museumsfassade in schwindelerregenden Höhen. Das internationale Ensemble präsentiert schwerelosen Tanz im Duett mit der „Tänzerin von Krems“, wie die Landesgalerie Niederösterreich aufgrund ihrer dynamischen Architektur auch liebevoll genannt wird. Die Künstlerinnen und Künstler spüren dem Wesen des Gebäudes nach und setzen es an der Nordwand der Landesgalerie Niederösterreich einzigartig für das Publikum in Szene.

Fotowalk & Führungen Backstage-Führungen bieten einen Blick hinter die Kulissen in den Technikbereich, der den Besucherinnen und Besuchern sonst verborgen bleibt. Beim Landesgalerie-Quiz lässt sich das eigene Wissen über die Landesgalerie in geselliger Runde prüfen – es winken Preise. Bei der großen Mitmach-Aktion „Meilensteine“ kann man der Landesgalerie seine Kreativität auf dem Museumsplatz zu Füßen legen. Das Open Piano lädt alle Besucherinnen und Besucher ein, für musikalische Untermalung zu sorgen. Und wer schon immer einmal das perfekte Foto von der Landesgalerie schießen wollte, kann das unter professioneller Anleitung beim Foto-Walk tun. Darüber hinaus geben stündliche Führungen Einblick in die aktuellen Ausstellungen. Im Künstlerinnen-Gespräch mit Claire Morgan lernen Sie die irische Künstlerin persönlich kennen. Claire Morgan zeichnet auch für die begehbare Rauminstallation im Erdgeschoss der Landesgalerie verantwortlich – ihre erste Ausstellung in Österreich.

© Agnes Winkler Silent-Disco - Tanzstimmung inklusive!

Silent-Museum-Disco Zum Ausklang des Festes sind die Besucherinnen und Besucher herzlich dazu eingeladen, das Tanzbein in der Silent-Museum-Disco vor der eindrucksvollen Kulisse der Landesgalerie zu schwingen. Die DJs Mia Legenstein und Oliver Hangl sorgen dabei für den passenden Sound. Zudem gibt es die Möglichkeit für exklusive Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern.

Kleines Goodie KURIER Leserinnen und Leser erhalten vor Ort ein kleines Goodie. Melden Sie sich am 25.5. einfach mit dem Kennwort „Kurier“ an der Kassa der Landesgalerie NÖ!