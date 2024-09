Feiern Sie den „Tag des Sekt Austria“ mit Schlumberger!

Am 22. und 23. Oktober ist es wieder soweit: Schlumberger lädt zum „Tag des Sekt Austria“ und öffnet die Tore zu einer prickelnden Genussreise. Feiern Sie heimische Wertschöpfung, gelebte Regionalität und herausragende Qualität, während Sie die Vielfalt der Schlumberger Schaumweine entdecken.

Bei einem exklusiven Sekt-Tasting führt Sie Michèle Metz, Markenbotschafterin von Schlumberger, persönlich durch die historischen Schlumberger Kellerwelten. Erleben Sie dabei alle Stufen der Herkunftspyramide für Sekt Austria – vom Klassik-Sortiment über die Gastronomie-exklusive Reserve-Linie bis hin zur Großen Reserve aus dem Jahrgang 2017, die das Highlight der Verkostung bildet.

Details zur Veranstaltung:

Das Tasting startet am Dienstag, 22. Oktober und am Mittwoch, 23. Oktober 2024 jeweils um 19:00 Uhr in den Schlumberger Kellerwelten.



Ticketpreis: € 36,– pro Person

Teilnehmerzahl begrenzt!

Mindestalter: 18 Jahre

Sichern Sie sich Ihr Ticket für dieses einmalige Erlebnis – es wird ein Tag voller Genuss, Entdeckungen und besonderer Momente.

Anmeldung & Tickets unter: kurier-events.at/sekttasting

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Sekt Austria!