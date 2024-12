Erleben Sie ein Klangabenteuer für alle Sinne!

Schon beim Betreten des Hauses beginnt das Erlebnis: Die „Stairplay“-Klangtreppe, die bei jedem Schritt einen Ton erzeugt, heißt die Gäste willkommen. Diese spielerische Einleitung setzt den Ton für das, was noch kommt: eine Entdeckungsreise durch die Welt der Musik, bei der die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden können. Besonders beliebt ist auch das Walzer-Würfelspiel, bei dem man mithilfe virtueller Würfel einen eigenen Walzer komponieren kann – eine charmante Hommage an Johann Strauss Sohn, den Walzerkönig.

Das Haus der Musik in Wien ist eine Institution, die Tradition und Innovation meisterhaft verbindet – und weit mehr als ein Museum. Es ist ein Ort, an dem die Welt der Klänge und Töne lebendig wird. Mit seiner einzigartigen Mischung aus interaktiven Stationen, historischen Exponaten und modernen Technologien lockt das Haus der Musik Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen.

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, die Wiener Philharmoniker virtuell zu dirigieren. Mit einem digitalen Taktstock in der Hand können die Museumsgäste ausprobieren, wie es sich anfühlt, ein Weltklasseorchester zu leiten. Hier zeigt sich, wie das Haus der Musik neueste Technologie einsetzt, um klassische Musik zugänglicher und erlebbarer zu machen. Darüber hinaus bietet die Ausstellung „Sonotopia“ eine faszinierende Reise in die Welt des Hörens. Besucherinnen und Besucher können nicht nur mehr über die Physik und Wahrnehmung von Klängen erfahren, sondern im Sonotopia-Lab auch selbst kreativ werden. Hier entstehen individuelle Klangwelten, die zum Nachdenken über die Bedeutung von Hören und Sound in unserem Alltag anregen. Besonders spannend ist, wie hier Kunst und Wissenschaft miteinander verschmelzen, um neue Klangdimensionen zu eröffnen.

In der dritten Etage des Museums taucht man tief in die Wiener Klassik ein. Diese Ausstellung widmet sich den großen Komponisten der Stadt: Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert und vielen anderen. Originalexponate, historische Dokumente und interaktive Stationen machen das Leben und Werk dieser musikalischen Genies greifbar. Besonders beeindruckend sind die Geschichten über die Entstehung ihrer Meisterwerke, die die enge Verbindung zwischen Wien und der klassischen Musik unterstreichen. Die Exponate laden dazu ein, nicht nur die Musik, sondern auch die Persönlichkeiten dahinter zu verstehen – ihre Inspirationen, Herausforderungen und Erfolge.

Jubiläum & Erneuerung

Im Jahr 2025 sind anlässlich des 25-jährigen Bestehens umfangreiche Erneuerungen im Haus der Musik geplant. Die Modernisierung der Komponistenräume steht dabei im Mittelpunkt. Franz Schubert macht den Anfang, gefolgt von Johann Strauss Sohn, dessen 200. Geburtstag im selben Jahr gefeiert wird. Diese neuen Ausstellungen versprechen den Besucherinnen und Besuchern noch tiefere Einblicke in das Leben und Schaffen der Komponisten zu geben und ihre Werke auf innovative Weise zu präsentieren. Besonders die Nutzung modernster Technologie wird hierbei eine zentrale Rolle spielen, um eine noch immersivere Erfahrung zu ermöglichen. „Das Haus der Musik verbindet Tradition und Innovation: Zum 25-jährigen Jubiläum des Hauses feiern wir nicht nur die großen Komponisten wie Franz Schubert und Johann Strauss Sohn, sondern öffnen mit modernster Technologie neue Türen zu ihrem Leben und Schaffen – ein Klangraum der Zukunft für die Musikgeschichte von gestern“, so Direktor Simon Posch.

Live-Konzerte

Das Haus der Musik ist auch ein lebendiger Konzertort. Die „Live on Stage“-Konzertreihe bietet talentierten Musikerinnen und Musikern aus Genres wie Folk, Indie und Jazz eine Plattform. Besucherinnen und Besucher mit der HdM-Membercard können diese Konzerte sogar kostenlos genießen.

Ein Highlight ist etwa das „Sinnesrauschen“-Festival, das im März 2025 an zwei Tagen mit freiem Eintritt stattfindet und ein abwechslungsreiches Programm bietet. „Wir wollen einen Raum schaffen, in dem sich Popkultur auf hohem Niveau entfalten kann“, erklärt Christoph Gruber, Stellvertretender Direktor und Verantwortlicher für die Konzerte im Team des Haus der Musik. Die stilistische Bandbreite reicht von Folk, Rock und Indie bis hin zu Postpunk und Elektropop – musikalische Vielfalt ist also garantiert. Darüber hinaus stehen eine intime Atmosphäre, exzellente Akustik und unvergessliche Emotionen im Vordergrund. Hier geben sich talentierte Singer-Songwriter, spannende Newcomer und Geheimtipps das Mikro in die Hand und bieten ihrem Publikum Musik zum „Anfassen“.

Die nächsten Live on Stage-Konzerte im Haus der Musik in Wien:

• 21. Dezember 2024: John Smith

• Februar 2025: Noah Derksen

• April 2025: The Franklin Electric

• Mai 2025: Sophie Zelmani

• Mai 2025: The Burning Hell



Tickets: ab 20 Euro

Tipp: Mit der Membercard für 49 Euro erhalten Sie ein Jahr lang freien Eintritt zu allen Live on Stage-Konzerten sowie zum Klangmuseum.