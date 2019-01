Erinnern für die Generationen danach

Am 27. Jänner gedenkt die Welt alljährlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau im Jahr 1945, in dem mehr als 1,1 Millionen Menschen dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer fielen.

Das Haus der Geschichte Österreich lädt am Internationalen Holocaust-Gedenktag bei freiem Eintritt zu einem Besuch des neuen zeitgeschichtlichen Museums in der Hofburg ein.

Zu sehen sind die Ausstellungen „Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918“ und „Nur die Geigen sind geblieben. Alma und Arnold Rosé“.



Kostenlose themenspezifische Führungen um 11 Uhr ergänzen das Angebot.

Die Anmeldung erfolgt direkt am 27. Jänner 2019 ab 10 Uhr am hdgö-Servicedesk vor der Neuen Burg am Heldenplatz.

Begrenzte TeilnehmerInnenzahl!