Erfolgreiche KURIER-Kinopremiere zum Film BEFLÜGELT

"BEFLÜGELT - Ein Vogel namens Penguin Bloom" erzählt als Verfilmung einer wahren Geschichte mit Naomi Watts in der Hauptrolle von einer nach einem Unfall querschnittsgelähmten Frau, die durch eine Elster zurück ins Leben findet. Freundschaftliche Beziehungen zwischen Menschen und Pica pica, wie die Elster in der Ornithologie genannt wird, sind filmisch bis dato nicht dokumentiert. Umso herzerwärmender ist die Tatsache, dass der Streifen auf einer wahren Begebenheit beruht: die Geschichte ging dank des Fotografen Cameron Bloom über Instagram viral und wurde zu einem internationalen Buchbestseller.



Der Film ist seit dem 19. August in den österreichischen Kinos zu sehen, einen Tag vorher fand die KURIER-Kinopremiere im Village Cinema Wien Mitte statt. Das Publikum war sichtlich begeistert, wie die Rückmeldung einer Besucherin beweist: