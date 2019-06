Eine Nacht im Zeichen heiterer Texte

Auf die Gäste der KURIER-Nachtlese wartete am Mittwoch dem 19. Juni ein breit gefächertes Programm. An vier Standorten beim Donaukanal – dem Badeschiff, der Urania, der Summerstage und dem weXelerate – gaben KURIER-Autoren Einblicke in ihre Arbeit. Trotz Hitze fanden sich treue Leser und Interessierte unter anderem im modernen „WeXelerate“-Gebäude in der Praterstraße ein.

„Ich bin wegen Andreas Schwarz hier, weil Grado eines meiner Reiseziele ist“, verrät etwa Leserin Erna Dornhofer. Der KURIER-Redakteur wird später aus seinem Buch über die italienische Stadt vorlesen.