Zehn Jahre ist sie alt. Die ersten fünf davon hat die City Farm in Schönbrunn verbringen dürfen. Als ihr dort der Vertrag gekündigt wurde, stand sie vor dem Aus. Gerettet haben sie Sponsoren und Spender. In diesem schönen Nutzgarten, in dem jetzt gerade Gemüseblüten und Kräuterblüten in ihrem Farben- und Formenreichtum wetteifern, werden von einem Expertenteam Workshops für Gartenfreunde und die, die es noch werden wollen, angeboten. Kindern steht ein eigener „Garten der Kinder“ zur Verfügung.

Vermittelt wird vor allem das „4-Jahreszeitengärtnern“, eine Anbaumethode, mit der man rund ums Jahr ernten kann, auch im Winter. „Snow Food“, frisches Gemüse direkt aus dem Beet oder Frühbeetkasten, lässt sich ohne Zufuhr von Heizenergie ziehen. Neu ist „Micro-Gardening“, das das gesunde Bodenleben in den Vordergrund stellt. Und um ein geschärftes Bewusstsein für die enorme Leistung der Milliarden Bodenlebewesen unter unseren Füßen geht es auch bei der Aktion „Beweisstück Socke“. Jeder kann noch mitmachen.

Das Eröffnungsfest der City Farm hat lange auf sich warten lassen. Weil zuerst eine Renovierung der zwei kleinen zugehörigen Gebäude Jahre ins Land ziehen ließ und dann die Corona-Pandemie zuschlug. Am 30. April 2022 war es endlich so weit. 3.000 Besucher sind gekommen, viele, um den ganzen Tag zu bleiben. Für Workshops war da kein Platz, aber für Erlebnisführungen, einen Bio-Jungpflanzenmarkt, ein Kinderprogramm und eine Auszeit im Liegestuhl in der KURIER-Lounge. Besonderes Highlight war die KURIER-Fotobox – aber lassen Sie sich von den Bildern der Geburtstagsfeier überzeugen.

www.cityfarm.wien