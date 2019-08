Die veilseitige Welt von Christian Ludwig Attersee

Er war manchmal „angesagt“ und dann wieder nicht, wurde von manchen hofiert und von anderen ignoriert. Für Christian Ludwig Attersee war Anerkennung von außen gewiss wichtig, doch ein Mangel davon hätte ihn kaum aus der Bahn geworfen. Vom Selbstbewusstsein des vielseitigen Künstlers könnten sich viele ein Stück abschneiden, und die Welt, die er sich geschaffen hat, funktioniert unbeeindruckt von Moden und akademischen Diskursen. Leserinnen und Leser konnten sich beim KURIER Plus-Gespräch am 14. August 2019 im Belvedere 21 persönlich davon überzeugen, wie selbstbewusst Christian Ludwig Attersee ist.

Dennoch – und das ist eine der Erkenntnisse der Werkschau „Feuerstelle“ im Belvedere 21, durch die die Besucherinnen und Besucher im Anschluss an den Talk geführt wurden, – fanden sich in Attersees Werk schon früh Elemente, die später zu Leitideen des internationalen Kunstgeschehens wurden. Eine Vielzahl von Zeichnungen, Gemälden und Objekten verdeutlicht in der Ausstellung, die noch bis zum 18. August im Obergeschoß des einstigen „20er Hauses“ zu sehen ist, die Erfindungsgabe des 1940 geborenen Künstlers.