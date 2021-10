Nach einem Jahr coronabedingter Pause konnte der KURIER-Tag heuer wieder über die Bühne gehen. Treue Leserinnen und Leser, Abonnenten und politisch Interessierte fanden sich ab zehn Uhr in der Seitengasse der Muthgasse ein, um einen Blick hinter die Kulissen der Tageszeitung KURIER zu werfen. Durch die kurzfristigen Absagen von Bundeskanzler Kurz (ÖVP), Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Die Grünen) und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer kam es zu einigen Programmänderungen.

Bereits in den Begrüßungsworten von Karrieren- und Business-Ressortleiterin Sandra Baierl wurde auf den Themenschwerpunkt des Tages hingewiesen. Und auch Chefredakteurin Martina Salomon betonte: „Redaktionelle Unabhängigkeit ist diese Woche wichtiger denn je.“ KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger hob einerseits die neuen Formate des KURIER hervor, freute sich aber auch über den großen Zuspruch der Leserschaft.

Wie jeder andere Tag auch begann der KURIER-Tag mit der morgendlichen Redaktionskonferenz. Wie immer besprachen die Ressortleiter, welche Themen den Tag bestimmen und welche Artikel im KURIER des Folgetages erscheinen werden. Für die Anwesenden bot dies die Möglichkeit, die täglichen Abläufe kennenzulernen und zu erfahren, wie Themen im journalistschen Alltag ausgewählt werden.

Insbesondere der stellvertretende Innenpolitikchef Rudolf Mitlöhner hatte in den letzten Tagen keinerlei Probleme, Themen zu finden, erzählte er. „Bei so vielen interessanten Vorkommnissen in den letzten Wochen und Tagen stellt sich die Frage, ob es überhaupt so viel Platz in der Zeitung gibt“. Der stellvertretende Chefredakteur Gert Korentschnig präzisierte sofort: „Wir veröffentlichen jeden Tag rund 250 unterschiedliche Berichte, da finden die unterschiedlichsten Themen ihren Platz.“

Im Anschluss diskutierten Chefredakteurin Martina Salomon, ihre beiden Stellvertreter Richard Grasl und Gert Korentschnig und Innenpolitikredakteurin Ida Metzger über die aktuellen politischen Ereignisse. „In solchen Situationen kann man in Sekundenschnelle zu Höchstleistungen auflaufen“, sagte Richard Grasl über die Redaktionsarbeit. Die Gespräche, die in der kommenden Woche zwischen den Parteien stattfinden werden und Journalisten aktuell in Spannung versetzen, bezeichnete er als „größtes Pokerspiel der österreichischen Geschichte“.

Nach Auftritten von Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer, Journalist und Kabarettist Dieter Chmelar und Star-Karikaturist Michael Pammesberger fand sich die Redaktion „Mehr Platz“ auf der Bühne ein. Das neue Projekt des KURIER soll ein Portal für Menschen mit Migrationshintergrund sein und die Vielfalt in der Medienwelt des KURIER erweitern.