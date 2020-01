Der Poet des Privat-Alltäglichen: "Pierre Bonnard" im Gespräch

Während andere schon kubistisch oder surrealistisch malten, dachte Pierre Bonnard an die Opulenz der Farben. Lange hat man ihn deshalb als Nachfolger der Impressionisten verkannt, ihn auf seine lebensfrohe, sinnliche Malweise reduziert – und dabei ignoriert, wie sein Umgang mit der Farbe andere inspirierte, etwa Mark Rothko und seine Farbfeldmalerei.



Unter der Sonne Südfrankreichs, in seinem Haus in Le Cannet, hat er all seine Motive in Reichweite. Alles, was ihn inspiriert: einen Garten mit Mimosen, einen Mandelbaum und eine schöne Landschaft. Seine sonnige Terrasse in dem kleinen Luftkurort oberhalb von Cannes wird bei ihm zu einer mediterranen Explosion in Rot,Gelb und Orange. Und im Zentrum seiner kleinen Welt Marthe, seine Frau, sein Modell.

Das „Musée Bonnard“ in Le Cannet wird an diesem Samstagvormittag noch öfters von Kulturredakteur Werner Rosenberger, KURIER und Kuratorin Evelyn Benesch den Gästen der KURIER Matinée empfohlen werden.