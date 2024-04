Concordia Ball: Eleganz im Dienst der Pressefreiheit

Das Wiener Rathaus wird am 24. Mai erneut zur Kulisse für einen der traditionsreichsten Sommerbälle Österreichs: Seit über 160 Jahren bezaubert der Concordia Ball seine Gäste, zu denen Journalistinnen und Journalisten, Medienschaffende, Kunst- und Kulturschaffende, Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, der Wirtschaft, der Politik und viele Freundinnen und Freunde der Wiener Ballkultur zählen. Auch heuer werden um die 3000 Ballgäste erwartet.

Denn die Pressefreiheit ist ein unverzichtbares Gut für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie. „Die Concordia macht sich seit ihrer Gründung für Pressefreiheit und Meinungsvielfalt stark, seit Anbeginn auch mit gepflegter Feierkultur am Concordia Ball, einem der ältesten Traditionsbälle des Landes“, sagt Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus. „Journalismus, Rechtsstaat und Demokratie sind auf das Engste miteinander verbunden. Es ist uns wichtig, diese Werte auch gemeinsam zu feiern! Concordia heißt ja ’Eintracht’, und das Verbindende des Concordia Balls macht ihn so besonders: Er vereint die Musik mit dem Wort, den Tanz mit dem Gespräch und das Vergnügen mit der guten Sache zu Gunsten der Pressefreiheit“, so Kraus weiter.