Bildung neu erleben in der Messe Wien - INTERPÄDAGOGICA 24

Rund 250 Aussteller präsentieren innovative Produkte und Dienstleistungen für den Bildungsbereich, von digitalen Tools über Lernmaterialien bis hin zu Bewegung und Gesundheit. Das umfassende Fachprogramm bietet Vorträge, Workshops und Diskussionen zu aktuellen Trends wie Digitalisierung, Inklusion und Pädagogik der Zukunft. Fachkräfte aus allen Bereichen der Bildung erhalten Einblicke in die neuesten Entwicklungen, knüpfen Netzwerke und finden Inspiration für ihren pädagogischen Alltag.

Die Interpädagogica 2024 , Österreichs führende Bildungsfachmesse, findet vom 7. bis 9. November in der Messe Wien statt.

Bedeutende Partner. Die Interpädagogica darf seit vielen Jahren auf die tatkräftige Unterstützung namhafter Institutionen aus dem Bildungsbereich zählen. Zu diesen gehören das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, die Bildungsdirektionen von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, das Fachjournal für Bildung und Betreuung in der frühen Kindheit „Unsere Kinder“ sowie eEducation.

Komplettes Themenspektrum. Präsentiert werden Ausflugsziele, Projekttage & -wochen,Unterkünfte, Bildung, Erwachsenen-bildung, Pädagogik, Einrichtung und Ausstattung, Fitness, Sport und gesunde Ernährung, Informationen von Institutionen, Organisationen, Behörden, Verbänden und aus der Wirtschaft, IT, digitale Bildung & Sicherheit, Elementarpädagogischer Bedarf, Kunst, Kultur, Musik & Theater, Lehr-, Lernmittel & Unterrichtsmaterialien, Medien, Verlage & Verlagserzeug-nisse, Musikpädagogik & Instrumente.

WAS JETZT SCHULE – lebensaktuelles Lernen mit journalistischen Inhalten

Referent: Thomas Rott I KURIER Medienhaus, Impact Bildung

Was Jetzt Schule-Workshops im studio4i:

7. November 2024, 11.30 – 11.55 Uhr

8. November 2024, 13.00 – 13.25 Uhr

9. November 2024, 11.30 – 11.55 Uhr

Wer neugierig die Welt erforscht, lernt dabei fast wie von selbst. Aber: Auf die Quellen kommt es an und auf die Vermittlung. Deshalb macht WAS JETZT SCHULE lebensaktuelle Medienbeiträge fit für’s Klassenzimmer: Hintergründe und Zusammenhänge erkennen; Förderung von Sprach-, Lese-, Medien­ und Diskurskompetenz; Begriffserklärungen, Zusatzinfos, Verständnisaufgaben; Unterrichtsideen für Lehrer:innen; Inhalte für die VWA und die Vorbereitung auf die Deutsch-Matura. Entdecke in unserem Workshop, welche Themen du unter die Lupe nehmen willst: ERFAHREN – ERLEBEN – ERLERNEN!

Mehr Info: wasjetzt.schule