Besuchen Sie das SPEAK OUT Festival 2024!

Das SPEAK OUT Festival, das vom KURIER-Magazin futurezone präsentiert wird, steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der 6 R für Nachhaltigkeit: RETHINK, REUSE, RECYCLE, REDUCE, REPAIR, REFUSE – „umdenken, ablehnen, reduzieren, wiederverwenden, reparieren, recyceln“. Diese sechs Prinzipien bilden den Rahmen für einen nachhaltigen Lebensstil, der dazu beiträgt, die Umweltbelastung zu verringern und die Nachhaltigkeit zu verbessern, indem wichtige Gewohnheiten etabliert werden. Ob in Unternehmen oder im Alltag – die 6 R sind von zentraler Bedeutung.

Entertainment & lokale Produzenten

In der Ovalhalle stehen während des gesamten SPEAK OUT Festivals Infopoints von lokalen Produzentinnen, Produzenten und dem FFG-Förderungsbus zur Verfügung. Außerdem verspricht das Festival eine Vielzahl an aufregenden Aktivitäten: Von spannenden Workshops über inspirierende Impulstalks bis hin zu themenbezogenen Diskussionen und exklusiven Master Classes. Zusätzlich können sich die Besucherinnen und Besucher auf Pac-Man-Retro-Gaming freuen, bei dem Ausstellungsstücke aus dem Gaming Museum präsentiert werden.

Live-Vortag von Bundesministerin Leonore Gewessler

Ein Festival-Highlight ist der Besuch von Bundesministerin Leonore Gewessler, die um 12:00 Uhr einen Impulsvortrag zum Thema Kreislaufwirtschaft halten wird. Zudem findet eine gemeinsame Diksussion mit den Festivalteilnehmerinnen und -teilnehmern zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz statt.

Yes, you can – Climate Launchpad

Ein weiteres Programmhighlight sind die 10 Green Ideen pitches einer Jury vorgestellt werden, wo die besten Ideen beim Festival gewinnen werden und wertvolle Tipps für sich holen können.

Weitere Informationen sowie Tickets für das SPEAK OUT Festival gibt es auf www.speakout.at