Acht Abende voller Humor und Genuss – das Wiener Kabarettfestival

Sozusagen tagesaktuell ist Stefan Haiders Programm „Sing Halleluja!“ (28.7.). Darin geht es um die Welt nach Corona. Die ist für Haider zwar anders, aber: immer noch die Welt. Und natürlich tun sich darum viele Fragen auf. Zum Beispiel, ob man Menschen schlagen darf, wenn sie erzählen, jede Krise sei eine Chance. Christof Spörk steht am selben Abend mit „Kuba“ auf der Bühne und begegnet auf seiner Reise auf die karibische Insel allerhand Herausforderungen.

Clemens Maria Schreiner warf in „Schwarz auf Weiß“ am Donnerstagabend (29.7.) die Frage auf, ob man so ohne Weiteres glauben sollte, was man so hört und liest.Auf der Spur von fake und anderen News bahnt er sich den Weg durch das Dickicht der Details und liest zwischen den Schlagzeilen. Nach ihm wird Alfred Dorfer sein siebentes Soloprogramm „und…“ im Arkadenhof zum Besten geben. Darin bringt ein Umzug in eine andere Wohnung Bewegung in das Leben der Bühnenfigur. Dorfer zeigt in seinem temporeichen Ein-Mann-Theater Momentaufnahmen vom Aufbrechen und Ankommen und präsentiert ungewöhnliche Zusammenhänge.

Der Steirerinnen-Tag setzte am 30.7. einen regionalen Schwerpunkt: Die steirische Entertainerin Betty O zog als Weinbotschafterin und Infant Terrible ihrer Heimat am Klavier und mit bühnensicherem Südsteirisch Bilanz über Erlebtes bis Erdachtes. Ein „Best of“ gaben die Kernölamazonen zum Besten. Das Publikum erfreute sich an einem Repertoire-Abend mit den Highlights, größten Lachern, schrägsten Dialogen und fetzigsten Darbietungen des Duos.

Den krönenden Abschluss des Wiener Kabarettfestival 2021 bestritten Gery Seidl und Gerald Fleischhacker (31.7.). In seinem Soloprogramm „Am Sand“ nimmt Fleischacker alles aufs (Sand-)Korn, was ihm im Leben so unterkommt. Zum Beispiel geht er der Frage nach, warum heute jeder für alles einen Coach braucht. Gery Seidl wiederum surft in „Hochtief“ auf den Wellen des Lebens und stellt unter anderem fest: Bleibt auch die Suppe dünn, wir löffeln sie brav. Tagein, tagaus.