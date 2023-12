15. Kabarettgipfel: Lachmuskelkater par excellence

Alex Kristan beleuchtet mit seinem Soloprogramm die Herausforderungen des Älterwerdens. Als frischer Best Ager in der Zielgruppe 50+ setzt er auf Schmäh, umdem Blei in den Beinen und dem Silber in den Haaren zu begegnen. Zwischen der Vorstellung, dass 50 das neue 30 sei und dem Blick auf die Frage, ob früher alles besser war, navigiert Kristan durch seinen neuen Lebensabschnitt. Mit seinen Alter Egos wirft er einen humorvollen Blick auf die wesentlichen Fragen des Mannes im besten Alter. Ein Start-up in eine Zeit, in der zwischen Gicht undWahrheit jongliert wird – und die Wahrheit: Er ist 42 netto, exklusive Mehrwertsteuer. Älterwerden betrachtet er als etwas Schönes, vor allem in Anbetracht der Alternativen. Lacher sind quasi garantiert, schließlich hat Alex Kristan mit seinem Programm kürzlich auch die Jury des „Österreichischen Kabarettpreis 2023“ überzeugt und in der Kategorie „Hauptpreis“ gewonnen.