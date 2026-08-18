ZZ-Top-Drummer Frank Beard mit 77 Jahren gestorben

Frank Beard, langjähriger Schlagzeuger der US-Rockband ZZ Top, ist tot. Heute hätten sie „einen großartigen Freund und Mitarbeiter verloren, und die Welt hat einen von Natur aus innovativsten Schlagzeuger und einen großartigen und wahren Sohn von Texas verloren“, gab Bandmitglied Billy Gibbons am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram bekannt.

Der Sprecher der Band, Bob Merlis, schrieb in einer Mitteilung, dass sich Beard in Hospiz befand und auf seiner Ranch in Richmond (US-Bundesstaat Texas) im Kreis seiner Familie verstarb. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.