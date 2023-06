Zwist zu Ende: „Alma“-Premiere am Montag im Südbahnhotel

Auf dem Semmering krachten in den letzten Wochen besondere Sturschädel mehrfach zusammen. Und die Gerichte wurden bemüht. Und dann folgte auf die umjubelte Generalprobe eine Absage: Paulus Manker wollte die Premiere doch nicht am Freitagabend (23. Juni), sondern erst am Montagabend. Was nicht so einfach geht, weil es für diesen Tag keine Bewilligung gab. Also folgten wieder wütende Anwaltsbriefe. Und nun herrscht wieder Friede: Bürgermeister Hermann Doppelreiter gab seine Zustimmung.

Die Premiere von „Alma“ kann also am Montag im Südbahnhotel stattfinden. Doch Achtung: Man sollte zeitgerecht anreisen! Denn rund um das Südbahnhotel wurden Parken-verboten-Schilder montiert - just nur für den Zeitraum der "Alma"-Aufführungen (von 17 Uhr bis 1 Uhr).