Zweierlei von der Oper aus Erl: Raritäten mit Perlen und Gags

Unwillkürlich denkt man an "Cavalleria rusticana", wenn man von Pietro Mascagni spricht. Doch neben diesem, seinem einzig erfolgreichen Opernerstling schrieb der italienische Verismo-Komponist sage und schreibe noch 15 weitere Bühnenwerke. Diese ereilten jedoch alle das Schicksal, Raritäten und selbst in Italien kaum gespielt werden. So auch seine zweite Oper "L’amico Fritz" (UA 1891 in Rom), die jetzt bei den Tiroler Festspiele Erl zu sehen ist.