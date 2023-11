Zwei Mitglieder der documenta-Findungskommission zurückgetreten

Die lange Zeit international tonangebende Kunstschau documenta, bei ihrer vergangenen Ausgabe (2022) mit einem Skandal um antisemitische Inhalte konfrontiert, hat für ihre kommende Ausgabe, die 2027 stattfinden soll, noch keine Leitung gefunden. Dafür hat sie übers Wochenende zwei jener sechs Personen verloren, die für die Auswahl einer solchen Person (oder Gruppe) verantwortlich sein sollten. Am Sonntag trat der Schriftsteller, Kulturtheoretiker, Kunstkritiker und Kurator Ranjit Hoskoté aus der Kommission zurück. Hoskoté war in den vergangenen Tagen aufgrund seiner Unterschrift unter dem Statement against consulate general of Israel, Mumbai’s event on Hindutva and Zionism (vom 26. August 2019) und dessen BDS-Bezug und antisemitischem Gehalt in die Kritik geraten - die Süddeutsche Zeitung hatte darüber berichtet.

Unterbrechung abgelehnt

Noch am Freitag war die die israelische Künstlerin, Philosophin, Psychoanalytikerin und Theoretikerin Bracha Lichtenberg Ettinger aus dem Gremium zurückgetreten - mit der Debatte um Hoskoté hatte dies aber nichts zu tun, wie sie betonte. Sie begründete ihre Entscheidung mit der aktuellen Situation im Nahen Osten. Nach dem 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Hamas-Terrors in Israel habe sie Schwierigkeiten, einen Beitrag zu der Arbeit der Findungskommission zu leisten. Sie hatte deswegen vorgeschlagen, den Findungsprozesses zu unterbrechen dieser wurde "mit Blick auf den sehr weit fortgeschrittenen Findungsprozess nicht umgesetzt", hieß es in einer Aussendung der Trägergesellschaft der documenta vom Montag. Unmittelbar nach dem Rücktritt habe diese weitere Gesprächsangebote unterbreitet, hieß es.