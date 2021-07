Zwei Mal tolles Theater in Mödling: Sommernachtswanderung und Musketiere

Die Neuaufnahme von Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“, die schon 2010/’11 in Mödling als Stationentheater über malerische Natur- und Freiluftbühnen gingen, ist noch überzeugender. Das liegt zum einen an den Schauplätzen, wie etwa der Villa Fichtenhof aus 1878 oder dem Managettahaus aus dem 16./17. Jahrhundert, die selbst Mödlinger nicht von innen kennen. Ihre verwunschenen, parkartigen Gartenanlagen lassen das Publikum – inmitten der Stadt – tatsächlich glauben, es sei „An der Donau“ und „In der Wachau“.

Das liegt aber ebenso am Ensemble. Peter Josch ringt als um sich selbst kreisender Zauberkönig mit den großen Dramen seiner kleinbürgerlichen Existenz („Elend steh’ ma da, nicht einmal Dienstboten kann man sich mehr leisten“). Viktoria Weiner wächst mit jedem Schicksalsschlag noch mehr in die Rolle der Marianne hinein, der die männerverwaltete, scheinheilige Wiener Gesellschaft der frühen 1930-er Jahre die Luft zum Atmen raubt (die Marianne ist doppelt besetzt, Weiner spielt an manchen Abenden, an anderen Leonie Reiss). Nici Neiss ist eine bezaubernd-abgründige Trafikantin Valerie. Ala Tobischek heizt dem Publikum „Im Maxim“ an der Seite von Conférencier Victor Kautsch herrlich ein. Ingeborg Bauböck und Gabi Berger sorgen als Großmutter und Mutter für ein berührend-beklemmendes Schlussbild, das nachwirkt.

Zusatzvorstellungen: 3.8. und 10.8.

Birgit Braunrath