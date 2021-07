Zwei geraubte Kunstwerke und späte Gerechtigkeit

David Toren wird den vollen Erlös (Schätzwert 490.000 – 770.000 Euro) für das Bild „Zwei Reiter am Strand“ von Max Liebermann beanspruchen können – das Gemälde wurde an ihn restituiert. Sein Großonkel musste das Werk einst an die Nazis übergeben; nach dem Krieg wurde es von US-Soldaten konfisziert. Die sogenannten „Monuments Men“ folgten das Bild jedoch mangels Beweisen an Hildebrand Gurlitt, den lange im NS-Auftrag agierenden Kunsthändler, aus. Es befand sich später in der Münchner Wohnung von Gurlitts Sohn Cornelius, bis diese 2012 von Behörden geräumt wurde.

Dass danach länger als ein Jahr nichts über den Fall publik wurde, erzürnte Toren, der Bayern und die Bundesrepublik auf Herausgabe klagte. Sehen kann David Toren das Bild nun nicht mehr: Der 90-Jährige ist seit geraumer Zeit blind.