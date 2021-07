Zum Geburtstag: Beatles-Schwerpunkt im TV

Das zweite Beatles-affine Jubiläum in dieser Woche: Sir Paul McCartney, Sänger und Bassist der Beatles sowie ganz nebenbei der erfolgreichste Songwriter in der Geschichte der Popmusik, feiert an diesem Montag seinen 70. Geburtstag.

ORF 2 widmet ihm im Rahmen des "Kulturmontag" den "art.film" "Geschichten über die Beatles – Notizen zu einem Phänomen" (23.30 Uhr). Die 2010 entstandene Dokumentation von Rudi Dolezal wurde anlässlich von Paul McCartneys Geburtstag aktualisiert und überarbeitet.

ORF III kann diesbezüglich mit einer kundenfreundlicheren Sendezeit aufwarten – dort steht die Doku, ebenfalls am Montag, bereits um 20.15 Uhr auf dem Programm. In Interviews mit Paul McCartney und Ringo Starr sowie Wegbegleitern wie George Martin, Klaus Voormann, Astrid Kirchherr, Achim Reichel und Paulina Sutcliffe wird die Karriere der "Fab Four" nachgezeichnet. Ebenfalls enthalten: Rare Filmdokumente, etwa aus den Archiven der Polizei in Hamburg und in München. Im Anschluss an die Dokumentation zeigt ORF III die beiden Beatles-Spielfilme "Help" (21.55) und "A Hard Day’s Night" (23.20).

Bereits am Sonntag rückt Phoenix, ein Kanal der ARD und des ZDF, "Historische Ereignisse: Zum 70. Geburtstag von Paul McCartney" (14.00) sowie " Best of the Beatles: Die letzte große Story der Beat-Ära" (15.30) ins Programm.