Schön ohne Oper: Der Abschied Einer der größten Wagner-Sängerinnen unserer Zeit

KURIER: Fiel der Abschied von diesen Rollen schwer?

Waltraud Meier: Nicht, wenn man sich darauf vorbereitet. Das gehört zum Leben. Mir hat es sehr geholfen, dass alles so gut gegangen ist. So behält man zumindest die gute Erinnerung daran. Ich habe als Zwanzigjährige zu singen begonnen. Seit vierzig Jahren singe ich das große, schwere Fach. Es war mir aber schon länger klar, dass mein Rückzug von den schweren Partien kommen würde, wenn ich um die sechzig bin. Und ich wollte zum richtigen Zeitpunkt aufhören, damit ich sagen kann, ich habe das alles bis zum Ende mit Anstand gesungen. Ich will nicht, wie andere Kollegen, auf der Bühne stehen bis ich umfalle. Ich bin froh, dass der Druck nachlässt und ich einfach weniger mache. Es ist auch schön ohne Oper.

Die Ortrud in Wagners „Lohengrin“ singen Sie aber weiter. Diese Rolle fordert von einer Sängerin doch auch nicht wenig.

Mit der ist nach Bayreuth in diesem Sommer Schluss. Damit schließt sich ein Kreis. Und das ist mir sehr wichtig.

Die Klytemnestra in Strauss’ „Elektra“ singen Sie auch weiter. Wie gefällt Ihnen Laufenbergs Inszenierung an der Wiener Staatsoper?

Die habe ich mir zurechtgerückt. Ich nehme die Verantwortung für meine Arbeit auf der Bühne sehr ernst. Ich kann nur das spielen, wovon ich überzeugt bin. Wenn nicht, muss man mit sehr guten Argumenten kommen. Gelingt das nicht, ändere ich etwas für mich.

Gab es eine „Parsifal“-Inszenierung, die sie so überzeugt hat, dass Sie auf der Bühne als Kundry so etwas wie Erlösung verspürt haben?

Nein, im Grunde wurden alle Wagner-Inszenierungen in den letzten Jahren für mich immer unbefriedigender, mit Ausnahme des „Tristan“ von Patrice Chéreau an der Mailänder Scala. Das war das Non-plus-ultra.

Chéreau ist vor fünf Jahren gestorben. Fällt der Rückzug von der Opernbühne leichter, wenn Partner wie er nicht mehr sind?

Ja, früher konnte ich mit ihm über alle meine Rollen reden, das fehlt mir. Und sein Tod ist wirklich ein großer Verlust für mich, auch freundschaftlich.

Lehrt die Musik den Umgang mit Vergänglichkeit?

Nein, den lehrt einen das Leben. Man muss sich bewusstmachen, dass Kommen und Gehen, Werden und Vergehen Teil des Lebens ist. Ich habe mehr und mehr festgestellt, wenn man sich dem Fluss der Zeit hingibt, lebt man umso wahrhaftiger. Und es fühlt sich besser an, wenn man nicht dauernd gegen etwas ankämpft.

Sind Sie froh, dass Sie vor vierzig Jahren als Sängerin begonnen haben und nicht heute?

Ich wäre heute nicht gern eine junge Sängerin. Der Betrieb ist oberflächlicher und hysterischer geworden. Eine Pflege von Talenten gibt es nicht mehr, fast nur noch Ausbeutung. Auch finanziell. Es wird an der Kunst und damit auch bei den Sängern immer mehr gespart. Und man ist als Sänger austauschbar geworden.