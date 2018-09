Folgenreich: Was der Serienboom alles ausgelöst hat

Das vielleicht Beste am Serienboom ist, dass er so viele Vorurteile widerlegt. Dass Fernsehen latent dumm ist, etwa, und an der Oberfläche bleiben muss. Und dass in der angeblich schnelllebigen Smartphone- und Social-Media-Zeit die Aufmerksamkeitsspanne der Jungen gegen Null herabgesenkt wird. Das genaue Gegenteil ist offenbar der Fall: Ausgerechnet in dieser Kurzlebigkeit boomen die beiden – neben dem Buch – zeitintensivsten Kulturprodukte überhaupt: Computergames (wo man viele, viele Stunden braucht, um durch die Erzählungen zu kommen) und Fernsehserien. Während Erstere immer noch nicht als vollwertige Kulturprodukte angesehen werden (was nebstbei völliger Schwachsinn ist), haben die TV-Serien eine kleine Revolution vollbracht: Sie wurden, unterstützt durch technologischen Wandel und dadurch ermöglichte Veränderungen im Konsumverhalten, zur prägenden Popkultur unserer Zeit.

Referenzpunkt

Serien wie „Game Of Thrones“, „ Breaking Bad“ und „Better Call Saul“, „ Narcos“ und viele andere haben einen gewaltigen popkulturellen Verdrängungsfaktor entwickelt: Sie sind ein neuer Referenzpunkt im kulturellen Austausch, längst weit mehr als Popmusik. Und sie beschäftigen jene kulturinteressierten Meinungsmacher, die vielleicht vor 20 Jahren noch Film studiert hätten. Wer etwas auf sich hält – und darauf, dass andere etwas von ihm halten – kann über die neuesten US-Serien parlieren. Serienschauen wurde zum Statussymbol. Zum Massenphänomen braucht es aber noch: Zumindest in Mitteleuropa sind die absoluten Seherzahlen immer noch gering, vor allem im Vergleich zum „normalen“ Fernsehen. Auch das Kino leidet hier nicht wesentlich unter der neuen Konkurrenz. Der Boom ist hier derzeit eher ein kulturprägender, so wie vielleicht der Techno in seinen Anfangsjahren. In den USA ist das schon anders.