Die Musik der Jugend strebt nach Sicherheit statt nach Rebellion

Insofern sieht Huber den Erfolg von RAF Camora & Bonez MC als Hype, der in einem Jahr vorbei ist – man geht hin, weil es alle tun, nicht wegen der Botschaften. Das Frauenbild wird dabei nicht gefeiert, es ist egal.

Außerdem: „Rock hatte auch frauenfeindliche Tendenzen. Man muss nur an Rolling-Stones-Songs denken. Im Rap war das auch so. Anfangs ging es mit Native Tongues Posse oder Public Enemy schon stark um gesellschaftsverändernde Inhalte und das Anprangern von sozialen Missständen. Aber die dominante Ideologie war wegen der starken Ausrichtung auf Wettbewerb sehr bald eine Macho-Haltung. Neu ist aber, dass das jetzt so ein großes Publikumssegment anspricht.“



Bedenklich findet Huber den Erfolg von Andreas Gabalier: „Das ist Erwachsenen-Pop mit einer sehr konservativen, wenn nicht reaktionären Grundhaltung. Ich weiß nicht, ob er das bewusst oder instinktiv macht, aber er schaut, was sind die tiefen Ressentiments der Leute, und bedient sie.“

Was hält Huber von der Rockband Frei.Wild, die laut Spiegel wie „der Soundtrack zum Parteiprogramm der AfD“ klingt und seit 2015 mit all ihren Alben die Spitzenplätze der Charts eroberte? „Da gibt die Politik den Ton vor: Urplötzlich sagen Leute wie Trump das, was früher ein Tabu war, das, was sich viele schon immer gedacht haben, aber nie gesagt hätten. Weil die Stimmung in der Politik so ist, ist es jetzt auch nicht mehr verwerflich, Frei.Wild gut zu finden.“