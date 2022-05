Zschschsch! Wie ins alte Wien eine neue Kaffeekultur kam

Das Auersperg wird zu einem wichtigen Veranstaltungszentrum in der Zweiten Republik, in dem Regierungsempfänge, Bankette und internationale Tagungen stattfinden. Auch für die jüdische Gemeinde ist das Palais gesellschaftlicher Treffpunkt für Feierlichkeiten bis hin zu Basaren der Women’s International Zionist Organization (WIZO).

Andrew Demmer, Enkelsohn von Alfred Weiss, führt ab den 80er-Jahren die Unternehmertradition mit einer Kombination aus Tee-Salon und Teefachgeschäft auf der Mölkerbastei weiter und propagiert „Everytime is tea time!“ Aber die Erwartung mancher, dass ein Wechsel des Genussmittels auch das Tempo der Zeit vermindern würde, dürfte sich nicht erfüllt haben.

So wie man schon seinerzeit nicht an die Beschleunigung des Lebens glauben wollte, als die Wiener Morgenzeitung 1925 schrieb: „In Wien klingt vor allem das Attribut ,espresso‘ einigermaßen paradox. In Wien wird nichts espresso erledigt, nicht einmal die Expressbriefe. Und gerade der Kaffee sollte in Eile zubereitet, in Eile getrunken werden?“