Schauspielstar Zendaya: "Ich hatte eine Scheißangst vor dieser Rolle"

Ich habe sofort einen Tennisellbogen bekommen, besonders zu Beginn des Drehs und dieser Szenen am Court. Ich habe erkennen müssen, dass ich besser an meinen Muskeln im Oberkörper arbeite, denn ein Tennisarm schmerzt.

Null. Alles, was ich über Tennis wusste, war Venus und Serena! Also hatte ich auch davor eine Scheißangst. Wir waren alle total nervös, aber bereit zu trainieren. Anfangs ging jeder Ball ins Gebüsch. Dann hatte ich Angst davor, getroffen zu werden, denn damals war ich noch kurzsichtig, und habe nichts gesehen. Danach haben wir die Tennisszenen choreografiert. Die einzelnen Bewegungen mussten hundertprozentig stimmen. Das war ein sehr kompliziertes Unterfangen.

Sportler und Künstler haben gemeinsam, dass sie es zwar ohne Ego nicht schaffen würden, selbiges aber manchmal im Weg steht. Wie denken Sie darüber?

In der kreativen Arbeit muss man das Ego abgeben, es vor der Tür lassen. Hier muss die beste Idee gewinnen, ganz gleich von wem sie kommt. Und was die Rolle betrifft – jede Art von Rolle – auch da musst du dich selbst rausnehmen. Du bist nicht die Rolle, die Rolle ist nicht du. Du bist als Schauspieler dazu da, die Rolle zum Leben zu erwecken, die Figur zu sein, ihr zu dienen. Deine persönliche Meinung, dein Urteil und dein Ego müssen da verschwinden.

Wie war Luca Guadagnino im Vergleich mit anderen Regisseuren?

Luca ist jemand, den man sofort mag, das hat auch eine Rolle gespielt. Ich habe ihm Millionen Fragen zu den Charakteren gestellt, aber ich habe auch erkannt, dass diese Geschichte und damit der Film sehr einzigartig sind; es ist kein Tennis-Film, aber es geht um Tennis, es ist keine Komödie, aber es gibt lustige Szenen, es ist kein Drama, aber es ist dramatisch. Es hat eines Regisseurs bedurft, der all diese komplizierten Elemente und all diese komplizierten Figuren versteht. Luca war dafür einfach perfekt. Er verstand die Essenz, verstand diese drei Personen in all ihrer Menschlichkeit, in all ihren guten und nicht so guten Seiten.

Europäische Regisseure haben eine viel natürlichere Art, Liebes- und Sexszenen zu filmen, aber auch die unausgesprochene Intimität zwischen den Charakteren …

Es ist interessant, dass jeder die Sexszenen anspricht. Denn es gibt gar keine! Das ist ein Beweis dafür, wie gut Luca diese Figuren beschreibt. Es fühlt sich intim an, sogar die Tennisspiele. Und in jedem Moment, wo sie zusammen sind, hat der Zuschauer das Gefühl, mittendrin zu sein in der Szene und der Erfahrung, die sie gerade erleben. Das ist der Grund, warum alle glauben, sie haben etwas viel Intimeres gesehen, als in Wirklichkeit auf der Leinwand ist.