"Zelt"-Uraufführung im Burgtheater: Hohle Hochleistungsschau

Auf der Bühne der Burg wischt zunächst eine ebensolche – ganz bedächtig, beinahe in Zeitlupe. Individualität ist nicht gefragt: Die insgesamt 22 Figuren stecken in giftgrüner Arbeitskleidung, wahlweise Kittel oder Anzüge, am Rücken bestickt mit „ AlleSauber GmbH“, sie tragen rote Schuhe und rote Kopfbedeckungen.

Synchron wringen sie die weißen Reibfetzen aus, sie zupfen an den Fingern der Gummihandschuhe – und nacheinander, im Takt, stellen sie ihre Plastikeimer ab. Oder sie klatschen die Fetzen auf den Boden. Oder sie summen kniend ein „Om“ in die Kübel, was dann schön verzerrt hallt. Oder sie stoppen auf ein nicht hörbares Kommando, nur ein junger Mann wischt weiter. Er erschrickt, fügt sich sogleich wieder in die Masse ein.

Mitunter aber wird die Uniformität durchbrochen: Einer der Besenstiele ist nicht rot, sondern grün. Hermann Scheidleder, auf Clown geschminkt, watschelt als Capo durch dieses Corps de ballet . Nach etwa 20 Minuten gehört ihm die riesige Bühne allein: Untermalt von schrägen Tönen, die Matthias Jakisic seitlich seiner E-Geige entlockt, zieht er ein Zelt aus der blauen Hülle und setzt es patschert zusammen. Mit dem Gestänge lässt sich natürlich jede Menge Schabernack treiben, zudem hantiert Scheidleder mit einem Greifer. Es braucht also viel Zeit, dann ist es vollbracht: Freudig wirft der Clown mit den roten Backen die Hülle in die kleine Stoffkuppel.