Zeithistorikerin Heidemarie Uhl 66-jährig verstorben

ÖAW-Forscherin Uhl war als Gastprofessorin u.a. an der Hebrew University in Jerusalem und der Stanford University in den USA tätig. Sie war Mitglied vieler Gremien im In- und Ausland, darunter der "Austrian Delegation to the IHRA International Holocaust Remembrance Alliance" und des Beirats zur Errichtung von Gedenk- und Erinnerungszeichen der Stadt Wien. Die Gründung des "Hauses der Geschichte Österreich" sei nicht zuletzt von ihrem Engagement getragen gewesen, so die ÖAW.