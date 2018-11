Zeitgeschichte im Museum: Über Fehler und Pannen im März 1933

Das Haus der Geschichte der Republik bietet, keine Frage, eine Fülle an Anekdoten und Objekten. Da geht so manches unter, darunter der kleine Schwerpunkt mit Brettspielen. Man stößt z. B. auf „Spekulation“ aus den 1930er-Jahren, das erst unter dem Titel „DKT – Das kaufmännische Talent“ zum Renner wurde. Oder auf „Juden raus!“ aus der NS-Zeit mit dem Brechreiz-Reim „Gelingt es Dir 6 Juden rauszujagen, so bist Du Sieger ohne zu fragen!“ Oder auf das emanzipatorische „Liebesdienste“ aus den 70er-Jahren. Und als Give-away erhält man „Marathon“ über die lange Geschichte des Hauses der Geschichte. Wer das Pech hat, auf dem einen oder anderen roten Feld zu landen, muss leider „zurück an den Start“.

Doch so manches demokratiepolitisch zentrale Ereignis geht unter. Darunter die Frage, wie es zur „Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur“, bisher „Austrofaschismus“, kommen konnte. Wer die Saaltexte liest, erfährt: „Im Jahr 1933 nutzte Bundeskanzler Engelbert Dollfuß eine Abstimmungspanne im Parlament, um die Demokratie zu zerstören und eine Diktatur nach faschistischem Vorbild zu errichten.“ An anderer Stelle heißt es: „Ziel war die Errichtung eines ,Ständestaats‘ nach faschistischen Vorbildern.“

Man liest: „Der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 folgte die Einschränkung demokratischer Rechte.“ Und anderswo: „Am 4. März 1933 hatte ein Formalfehler bei einer Abstimmung zum Rücktritt der drei Nationalratspräsidenten geführt. Das Parlament war damit beschlussunfähig. Dollfuß nutzte diese Krise. In Aussendungen ließ er autoritäre Maßnahmen und ein Demonstrationsverbot ankündigen.“ Und: „Die Ausschaltung des Parlaments durch den christlich-sozialen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß im Jahr 1933 öffnete den Weg in die Diktatur.“