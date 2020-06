Zechners Umbaupläne fürs ORF-Programm

ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner plant eine Neuaufstellung der Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstag-Hauptabendprogramme. Das verkündete sie in einem Interview mit der Austria Presse Agentur ( APA).

Am Dienstag soll neben zwei österreichischen Serien eine Sitcom zu sehen sein, die dann in die Comedyschiene, die ehemalige "Donnerstagnacht", überleitet. Aus der Donnerstagnacht wird also, wie bereits berichtet, eine Dienstagnacht. "Wir bauen den Dienstag als Österreich-Tag mit Eigenproduktionen noch weiter aus." Der Mittwoch-Hauptabend soll Platz bieten für österreichische und koproduzierte Fiktion. Außerdem wünscht sich Zechner eine regelmäßige Dokusoap. Geplant sind außerdem eine Reportagereihe über die Lebenswelten der Jungen und Dokumentationen auf ORFeins.

Der Donnerstag wird der neue Mittwoch, sagte Zechner der APA: Nachdem der ORF ab Herbst die Europa League zeigt, die jeweils Donnerstags läuft, wird dieser Abend männlich positioniert. Neben Fußball werden internationale, actionorientierte Filme gespielt.