ZDF-Literaturpreis für Teresa Präauer

Die junge österreichische Autorin Teresa Präauer wird für ihren Debütroman "Für den Herrscher aus Übersee" mit dem ZDF-" aspekte"-Literaturpreis 2012 geehrt. Das Buch ist ein Höhenflug der Fantasie, eine liebevolle Mischung aus Kinderbuch für Erwachsene und ein Beharren auf der grenzenlosen Fähigkeit von Literatur, eigene Welten zu erschaffen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 11. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse verliehen werden.

In ihrem Erstlingswerk entwerfe Präauer eine subtile Kindheitsgeschichte, die vom Menschheitstraum des Fliegens handelt, das Blaue vom Himmel erzählt und in einer bildreichen Sprache die Freiheit der Fantasie und des poetischen Ausdrucks feiere, teilte das ZDF am Donnerstag in Mainz mit.