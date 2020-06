Zaz mit neuer CD: "Ich werde glücklich"

Als ich jünger war, habe ich mich nie selbst geliebt. Und irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, mich selbst anzulügen. Ich habe in den Spiegel geschaut, die Augen voll Tränen, und gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Und: Ich werde glücklich. Und das habe ich immer und immer wieder wiederholt. Und es gibt einen Moment, wo das funktioniert, wo man sich selbst überzeugen kann, dass man das schaffen kann. Wenn man sich entscheidet, man wird böse, wird man böse, die Menschen haben diese unglaubliche Fähigkeit. Und ich habe mich für glücklich entschieden.

Geht es deshalb in Ihren Songtexten oft darum, dass man sich selbst nicht als Opfer sehen darf?

Wenn man sich als Opfer sehen will, wird es immer wieder Gründe dafür geben, dass das sehr leicht geht. Sport zu machen war für mich ein gutes Mittel dagegen, weil man dafür viel Motivation braucht, wenn man müde ist und zum Training soll. Man muss den ersten Schritt machen und sagen, ich gehe doch. Das ist der erste Schritt nicht mehr Opfer zu sein, sondern sein Leben in die Hand zu nehmen.

Sie sprechen damit ihre Zeit in Bordeaux an, in der Sie auf eine Kung-Fu-Schule gegangen sind. Welchen Einfluss hatte das auf diese Geisteshaltung und den Anspruch, authentisch zu sein?

Ich mache Karate und Judo, seit ich klein war. Ich hatte immer sehr viel Energie und den Kopf immer irgendwo in den Sternen. Ich brauchte eine Methode, um die Füße auf den Boden zu bekommen. Dieses Training hat mir so viel geistige und körperliche Beweglichkeit gebracht. Außerdem hat es mich Ausdauer und Teamgeist gelehrt. Auch auf das Tanzen und mein Selbstvertrauen hat sich das sehr positiv ausgewirkt. Denn dadurch, dass Kung Fu mit einer Philosophie verbunden ist, bringt es einen Dialog zwischen Körper und Geist, der wichtig für das Selbstvertrauen ist. Aber auch das Vertrauen in andere wird dadurch fantastisch geschult. Denn man berührt dabei ständig fremde Leute, wird mit starken Bewegungen von fremden Leuten berührt, aber eben ohne einander zu verletzen oder zu schockieren.

Ein weiteres Thema, das in Ihren Songs häufig vorkommt, ist die Freiheit. Sie hatten aber immer große Freiheit, sind schon als Jugendliche viel gereist. Normalerweise sind Dinge, die man hat, eher selbstverständlich und nicht so ein wichtiges Thema. Warum ist Ihnen die Freiheit so wichtig?

Wenn man viel auf Reisen ist, heißt das noch lange nicht, dass man frei ist. Auch die Freiheit ist etwas, das man in sich selbst finden muss. Das ist auch ein bisschen widersprüchlich. Denn man kann auch unheimlich viel Geld haben und damit die Freiheit, alles machen zu können, aber gleichzeitig unglücklich sein. Deswegen versuche ich, für mich selbst ein Bewusstsein zu entwickeln, dass ich genau weiß, was will ich selbst, und was drängt mir die Gesellschaft auf. Außerdem könnte ich niemals frei und ruhig sein, solange ich nicht in einer friedlichen Welt lebe. Diese Welt entspricht nicht meinen Vorstellungen. Der Motor, der mich heute antreibt, ist der Wunsch, etwas zu verändern und etwas anzukurbeln.

Meinen Sie das politisch? Was würden Sie gerne verändern?

Politik ist so ein verfremdeter Begriff. Da werden wir in verschiedene Kategorien und in ein System gepresst, das den Menschen und ihren Bedürfnissen nicht mehr entspricht. Ich bin ausgeprägt humanistisch eingestellt und engagiere mich deshalb in dem Verband Kolibri. Der vertritt meine Werte und stellt die Menschen und den Humanismus vor die Politik. Alle Erlöse aus dem Verkauf von T-Shirts und Platten stecke ich in Projekte von diesem Verband.

Was sind diese Werte? Wie würden Sie das System ändern, dass diese Werte mehr Beachtung finden?

Das beste Beispiel ist das Bildungssystem. In dem wird nämlich die Arbeit des Kindes nicht wertgeschätzt, sondern immer nur das Ergebnis, das dann mit einer Note bewertet wird. Es gibt beispielsweise Kinder, die arbeiten gerne minutiös und lange. Und wenn das Ergebnis dann nicht entspricht, bekommen sie eine schlechte Note. Ich kenne das von mir selbst. Ich muss immer etwas anpacken und selbst machen können, um es zu verstehen. Man müsste das Bildungssystem viel mehr den individuellen Bedürfnissen anpassen. Außerdem finde ich, man sollte mehr in die Bildung investieren, als in Waffen. Und mit der Umwelt ist es genauso: Man fordert ja auch von einer Frau nicht, dass sie neun Kinder in neun Monaten bekommt. Das ist aber genau das, was wir aktuell mit unserer Welt machen. Und das entspricht nicht meinen Werten.