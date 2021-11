Zaz ist als Aktivistin milder und als Mensch sanfter geworden

„Es ist traurig und beängstigend, wenn man sieht, in welchem Zustand die Welt ist. Aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die tatsächlich etwas tun. Und der Satz ,Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst’ könnte nicht wahrer sein. Man muss sich zuerst auf sich selbst fokussieren. Denn deine eigenen Probleme zu lösen und inneren Frieden zu finden, macht dich zu einem besseren Menschen. Dadurch kannst du positive Energie ausstrahlen, was die Leute um dich herum positiv beeinflusst.“

Das Thema Liebe greift Zaz in „Le Jardin Des Larmes“ im Duett mit Rammstein-Sänger Till Lindemann auf: „Mir ist klar, dass sein Image als dieser charismatische Frontmann konträr zu dem ist, was ich aussenden will. Aber für mich ist Till zu allererst ein einzigartiger Künstler, ein wahrer Poet, höchst sensibel und eine so liebenswerte Person. Er war ein Fan von mir und hat mich zu einem Rammstein-Konzert in Frankreich eingeladen. Dort habe ich ihn backstage begrüßt. Als ich wieder rausging, begann er ,Je Veux’ zu singen – in einem Gladiatoren-Outfit! Es war surreal. Aber wir waren sofort auf einer Wellenlänge.“